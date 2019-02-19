«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: Кучеров второй раз в сезоне набрал 5 очков за матч

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт третий период, «молнии» громят соперника со счётом 5:0.

Во всех результативных атаках «Тампы» принял участие лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Для этого ему понадобилось 75 секунд.

Посмотреть видео результативных переда Кучерова можно на официальном сайте лиги.

Кучеров второй раз в сезоне набрал пять очков за матч. Во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) в его активе гол и четыре передачи.

Теперь на счету Кучерова 99 очков в 60 матчах – 29 голов и 70 результативных передач. У Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» 89 баллов (36+53).