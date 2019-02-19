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«Тампа» разгромила «Коламбус» благодаря пяти очкам Кучерова

«Тампа» разгромила «Коламбус» благодаря пяти очкам Кучерова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1.

Главным героем встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Также дублем отметился Брейден Пойнт, ещё один гол в активе Стивена Стэмкоса. У «Коламбуса» отличился Лукаш Седлак.

На счету Кучерова показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 5 бросков в створ за 17.30 на льду (3.47 – в большинстве). В активе Михаила Сергачёва 2 результативные передачи за 18.00 (2.13 – в большинстве). Андрей Василевский отразил 39 бросков из 40.

На счету Артемия Панарина «-2» за 16.09 (4.46 – в большинстве). Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: Кучеров второй раз в сезоне набрал 5 очков за матч
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: Кучеров оформил дубль в первом периоде
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2019, вторник. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 5
0:2, 0:1, 1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кучеров (Гурд, Сергачёв) – 11:18 (5x5), 0:2 – Кучеров – 14:24 (5x5), 0:3 – Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 39:31 (5x3), 0:4 – Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 40:12 (5x4), 0:5 – Пойнт (Кучеров) – 40:46 (5x5), 1:5 – Седлак (Нэш, Харрингтон) – 58:15 (5x5)
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