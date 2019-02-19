Сухая серия Василевского составила 184 минуты

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1.

Второй звездой встречи стал российский вратарь гостей Андрей Василевский, отразивший 39 бросков из 40. Он был близок к третьему шат-ауту подряд, но на 59-й минуте его ворота поразил Лукаш Седлак. Сухая серия воспитанника уфимского «Салавата Юлаева» составила 183 минуты и 53 секунды.

До этой встречи в среднем он пропускал за матч 2,32 шайбы, отражая 92,8% бросков. В текущем сезоне в активе Василевского 26 побед в 37 играх и 6 шат-аутов.

Ранее по количеству сухих матчей (18) он вышел на первое место в истории «Тампы», обойдя Бена Бишопа.

«Тампа» одержала шестую победу подряд и закрепилась на первом месте в турнирной таблице лиги, набрав 94 очка. «Калгари Флэймз» отстаёт на 15 баллов.