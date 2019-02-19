«Чикаго» благодаря пяти очкам Дебринкэта обыграл «Оттаву»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» одержал домашнюю победу над «Оттавой Сенаторз» — 8:7. Особо результативным вышел первый период, команды на двоих забили девять голов.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Алекс Дебринкэт, набравший пять очков – три гола и две результативные передачи. Также отличились Патрик Кейн, Брэндон Саад, Дилан Строум, Густав Форслинг и Джонатан Тэйвз.

В составе канадского клуба дубли оформили Колин Уайт и Тома Шабо. По заброшенной шайбе на счету Бобби Райана, Рудольфа Балцерса и Марка Стоуна.

На счету российского нападающего «Чикаго» Артёма Анисимова результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ, блок-шот и 53% выигранных вбрасываний за 14.59 на льду.