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«Чикаго» благодаря пяти очкам Дебринкэта обыграл «Оттаву»

«Чикаго» благодаря пяти очкам Дебринкэта обыграл «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» одержал домашнюю победу над «Оттавой Сенаторз» — 8:7. Особо результативным вышел первый период, команды на двоих забили девять голов.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Алекс Дебринкэт, набравший пять очков – три гола и две результативные передачи. Также отличились Патрик Кейн, Брэндон Саад, Дилан Строум, Густав Форслинг и Джонатан Тэйвз.

В составе канадского клуба дубли оформили Колин Уайт и Тома Шабо. По заброшенной шайбе на счету Бобби Райана, Рудольфа Балцерса и Марка Стоуна.

На счету российского нападающего «Чикаго» Артёма Анисимова результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ, блок-шот и 53% выигранных вбрасываний за 14.59 на льду.

Кейн – третий игрок после Гретцки и Оутса, cделавший передачи в 17 матчах подряд
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2019, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
8 : 7
5:4, 2:1, 1:2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Райан (Дюшейн, Дзингел) – 02:06 (5x4), 0:2 – Балцерс (Тирни, Бёдкер) – 02:40 (5x5), 1:2 – Дебринкэт (Тэйвз, Кейн) – 03:54 (5x4), 2:2 – Дебринкэт (Кагун, Строум) – 05:07 (5x5), 2:3 – Уайт – 07:55 (5x5), 3:3 – Кейн (Кит) – 12:36 (5x5), 4:3 – Строум (Кит) – 13:22 (5x5), 5:3 – Саад (Сикура, Анисимов) – 14:53 (5x5), 5:4 – Стоун (Ткачук, Уайт) – 17:46 (5x5), 5:5 – Уайт (Ткачук, Стоун) – 21:32 (5x5), 6:5 – Дебринкэт (Строум) – 28:19 (5x5), 7:5 – Форслинг (Саад, Дебринкэт) – 30:31 (4x4), 8:5 – Тэйвз (Дебринкэт, Кейн) – 43:51 (5x4), 8:6 – Шабо (Сеси, Дюшейн) – 49:01 (5x5), 8:7 – Шабо (Пажо, Пяаярви) – 54:43 (5x5)
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