«Колорадо» благодаря шат-ауту Варламова обыграл «Вегас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» — 3:0.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий хозяев Тайсон Джост. Во втором периоде преимущество «лавин» увеличил Эндрю Агоццино. В третьем периоде точку в матче поставил Мэтт Калверт.

Первой звездой встречи стал российский вратарь победителей Семён Варламов, оформивший шат-аут, он отразил 40 бросков. На счету Никиты Задорова 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 19.08 на льду (3.04 – в меньшинстве).

Валентин Зыков участия в матче не принимал.

«Колорадо» одержал вторую победу в трёх матчах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков. «Вегас» (68) – пятый.