Торторелла: разочарован «Коламбусом», комментировать игру Корписало не могу

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5).

«Я очень разочарован своей командой. Но это игра, это хоккей. К сожалению, такое иногда случается. Первый период был лучшим для нас за весь сезон, но наши потери шайбы всё сгубили, это просто какое-то безумие. Как сыграл Корписало? Я не могу это комментировать», — сказал Торторелла.

Главным героем встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках «Тампа-Бэй Лайтнинг». В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Российский форвард достиг отметки в 99 очков в нынешнем сезоне. Кучеров за 22 игры до конца гладкого сезона вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат.