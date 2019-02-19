«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3, но проиграл «Бостону» в овертайме

«Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 6:5 ОТ в пользу команды Брюса Кэссиди.

К 19-й минуте матча «Бостон» выигрывал со счётом 3:0 после голов Тори Крюга, Здено Хары и Карсона Кульмана (первая шайба в карьере). За три секунды до конца первого периода Джо Торнтон отыграл одну шайбу. Во втором периоде «Шаркс» удалось сравнять счёт. По разу отличились Джо Павелски, Торнтон и Логан Кутюр. В составе «Бостона» отличился Джейк Дебраск. В третьем периоде 39-летний Торнтон оформил хет-трик, однако «мишкам» удалось отыграться усилиями Криса Вагнера. В овертайме победу «Бостону» принёс точный бросок удачно подключившегося к атаке защитника Чарли Макэвоя.