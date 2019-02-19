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«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3, но проиграл «Бостону» в овертайме

«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3, но проиграл «Бостону» в овертайме
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 6:5 ОТ в пользу команды Брюса Кэссиди.

К 19-й минуте матча «Бостон» выигрывал со счётом 3:0 после голов Тори Крюга, Здено Хары и Карсона Кульмана (первая шайба в карьере). За три секунды до конца первого периода Джо Торнтон отыграл одну шайбу. Во втором периоде «Шаркс» удалось сравнять счёт. По разу отличились Джо Павелски, Торнтон и Логан Кутюр. В составе «Бостона» отличился Джейк Дебраск. В третьем периоде 39-летний Торнтон оформил хет-трик, однако «мишкам» удалось отыграться усилиями Криса Вагнера. В овертайме победу «Бостону» принёс точный бросок удачно подключившегося к атаке защитника Чарли Макэвоя.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2019, вторник. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 6
1:3, 3:1, 1:1, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Крюг (Крейчи, Бержерон) – 13:49 (5x4), 0:2 – Хара (Курали) – 16:26 (5x5), 0:3 – Кульман (Дебраск, Крейчи) – 18:24 (5x5), 1:3 – Торнтон (Павелски) – 19:57 (5x5), 2:3 – Павелски (Бёрнс, Кутюр) – 22:24 (5x4), 2:4 – Дебраск (Хайнен, Бэкес) – 26:30 (5x4), 3:4 – Торнтон (Сёренсен, Шимек) – 36:03 (5x5), 4:4 – Кутюр – 39:35 (бул), 5:4 – Торнтон (Павелски, Браун) – 53:32 (5x5), 5:5 – Вагнер (Карло, Аккьяри) – 58:11 (5x5), 5:6 – Макэвой (Крейчи, Дебраск) – 63:59 (3x3)
39-летний Джо Торнтон вышел на 15-е место в истории НХЛ по очкам
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