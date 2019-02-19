Илья Ковальчук в матче с «Вашингтоном» забросил 13-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2. Подопечные Уилли Дежардена потерпели пятое поражение подряд.

Российский форвард «королей» Илья Ковальчук отметился заброшенной шайбой за 28 секунд до конца третьего периода. Ковальчук нанёс идеальный по силе и точности бросок, когда его команда действовала в формате «шесть на пять», заменив вратаря на полевого игрока. Заброшенная шайба стала для Ильи 13-й в нынешнем сезоне.

Статистика Ильи Ковальчука в регулярном сезоне-2018/19

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту» и «Нью-Джерси».