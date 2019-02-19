39-летний Торнтон оформил хет-трик, до этого он забрасывал три шайбы в 2010 году

«Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 6:5 ОТ в пользу команды Брюса Кэссиди.

Главным героем матча стал легендарный ветеран «Сан-Хосе» Джо Торнтон. 39-летний нападающий оформил первый хет-трик за 8,5 лет. 27 октября 2010 года канадский форвард забросил три шайбы в домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Видео хет-трика можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

15 февраля этого гола Торнтон вышел на 15-е место в истории НХЛ по очкам в лиге, превзойдя результат Теэму Селянне (1457). Благодаря хет-трику в ворота «Бостона» Торнтон достиг рубежа в 1460 очков за карьеру. Сейчас на счету канадского нападающего 1461 балл. Следующей целью для Джо являются позиции Стэна Микиты (1467).