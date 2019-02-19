Торнтон — пятый самый возрастный игрок с хет-триком в НХЛ за последние 40 лет

«Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 6:5 ОТ в пользу команды Брюса Кэссиди.

Главным героем матча стал легендарный ветеран «Сан-Хосе» Джо Торнтон. 39-летний нападающий оформил первый хет-трик за 8,5 лет. 27 октября 2010 года канадский форвард забросил три шайбы в домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Хет-трик в ворота «Бостона» Торнтон оформил в возрасте 39 лет 231 день. Джо стал пятым самым возрастным игроком с хет-триком в НХЛ за последние 40 лет. Рекорд на этом временном отрезке принадлежит Яромиру Ягру (42 года 322 дня, сезон-2014/15). Второе место занимает Теэму Селянне (40 лет 268 дней, 2010/11). Тройку замыкает Никлас Лидстрём (40 лет 231 день, 2010/11). В топ-5 также входит Люк Робитайл.