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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин и Кучеров увеличили отрывы от преследователей

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин и Кучеров увеличили отрывы от преследователей
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В пяти матчах приняли участие 12 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2). После этого Овечкин в снайперской гонке опережает на шесть шайб Джеффа Скиннера из «Баффало». Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 69 очков в 59 матчах – 42 гола и 27 результативных передач. Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров принял участие во всех результативных атаках «Тампы». В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Кучеров увеличил отрыв от Патрика Кейна в гонке бомбардиров до девяти очков. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов оформил второй шат-аут в сезоне.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»39 из 4097,55:1
Варламов«Колорадо»40 из 40100,03:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»2+3+34500-17.30
Панарин (н)«Коламбус»0+0-20100-16.09
Анисимов (н)«Чикаго»0+1-1010153%14.59
Овечкин (н)«Вашингтон»2+002300-18.51
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00011033%18.01
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+10010-21.10
Задоров (з)«Колорадо»0+002221-19.08
Сергачёв (з)«Тампа»0+200100-18.24
Любушкин (з)«Аризона»0+0+10112-14.11
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+000310-18.16
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