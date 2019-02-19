Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин и Кучеров увеличили отрывы от преследователей

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В пяти матчах приняли участие 12 представителей России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2). После этого Овечкин в снайперской гонке опережает на шесть шайб Джеффа Скиннера из «Баффало». Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 69 очков в 59 матчах – 42 гола и 27 результативных передач. Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров принял участие во всех результативных атаках «Тампы». В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Кучеров увеличил отрыв от Патрика Кейна в гонке бомбардиров до девяти очков. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов оформил второй шат-аут в сезоне.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|39 из 40
|97,5
|5:1
|Варламов
|«Колорадо»
|40 из 40
|100,0
|3:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+3
|+3
|4
|5
|0
|0
|-
|17.30
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|16.09
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|-1
|0
|1
|0
|1
|53%
|14.59
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|0
|2
|3
|0
|0
|-
|18.51
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|33%
|18.01
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|0
|1
|0
|-
|21.10
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|2
|2
|1
|-
|19.08
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+2
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|18.24
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|2
|-
|14.11
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|18.16