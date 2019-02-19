Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин и Кучеров увеличили отрывы от преследователей

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. В пяти матчах приняли участие 12 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2). После этого Овечкин в снайперской гонке опережает на шесть шайб Джеффа Скиннера из «Баффало». Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 69 очков в 59 матчах – 42 гола и 27 результативных передач. Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров принял участие во всех результативных атаках «Тампы». В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Кучеров увеличил отрыв от Патрика Кейна в гонке бомбардиров до девяти очков. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов оформил второй шат-аут в сезоне.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 39 из 40 97,5 5:1 Варламов «Колорадо» 40 из 40 100,0 3:0