Кучеров в третий раз за семь дней признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросивший две шайбы и сделавший три голевые передачи в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1). 13 и 15 февраля Кучеров также был признан лучшим игроком дня. Таким образом, Кучеров в третий раз за семь дней признан первой звездой дня в НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, набравший 5 (3+2) очков в матче с «Оттавой Сенаторз» (8:7).

Тройку лучших замкнул форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, оформивший хет-трик в игре с «Бостон Брюинз» (5:6 ОТ). 39-летний нападающий оформил первый хет-трик за 8,5 лет. 27 октября 2010 года канадский форвард забросил три шайбы в домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз».