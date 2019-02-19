Илья Ковальчук вышел на пятое место по голам в НХЛ среди россиян

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2. Подопечные Уилли Дежардена потерпели пятое поражение подряд.

Российский форвард «королей» Илья Ковальчук отметился заброшенной шайбой за 28 секунд до конца третьего периода. Ковальчук нанёс идеальный по силе и точности бросок, когда его команда действовала в формате «шесть на пять», заменив вратаря на полевого игрока. Заброшенная шайба стала для Ильи 430-й за карьеру в НХЛ. Ковальчук вышел на пятое место по голам среди россиян в истории лиги, повторив результат Алексея Ковалёва. При этом Ковальчук в НХЛ провёл на 451 матч меньше.

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (649), второе место занимает Сергей Фёдоров (483), топ-3 замыкает Александр Могильный (473). На четвёртой позиции располагается Павел Буре (437).