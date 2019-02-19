Феноменальный матч Кучерова — в обзоре игры «Коламбус» — «Тампа»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Коламбус Блю Джекетс» — 5:1.



Главным героем встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Также дублем отметился Брейден Пойнт, ещё один гол в активе Стивена Стэмкоса. У «Коламбуса» отличился Лукаш Седлак.



На счету Кучерова показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 5 бросков в створ за 17.30 на льду (3.47 – в большинстве). В активе Михаила Сергачёва 2 результативные передачи за 18.00 (2.13 – в большинстве). Андрей Василевский отразил 39 бросков из 40.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».