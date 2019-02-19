Шат-аут Семёна Варламова — в видеообзоре матча «Колорадо» — «Вегас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» — 3:0.



На седьмой минуте счёт открыл нападающий хозяев Тайсон Джост. Во втором периоде преимущество «лавин» увеличил Эндрю Агоццино. В третьем периоде точку в матче поставил Мэтт Калверт.



Первой звездой встречи стал российский вратарь победителей Семён Варламов, оформивший шат-аут, он отразил 40 бросков. На счету Никиты Задорова 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 19.08 на льду (3.04 – в меньшинстве).

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

«Сегодня я себя чувствовал очень хорошо. Мне наносили много бросков, но большинство из них было произведено с дальней дистанции. Это не было тяжёлой игрой, когда часто тебе закрывают обзор и не видишь ничего перед собой", — сказал Варламов.