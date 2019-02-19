Бриндамор: шоу «Каролины» адресовано болельщикам, именно они платят нам деньги

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор встал на защиту игроков команды, на которых обрушился с критикой известный североамериканский телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри.

«Эти шоу доставляют удовольствие людям. Я вам честно скажу — это адресовано только болельщикам. Это то, чего критики не понимают. Игроки благодарят болельщиков за поддержку, за то, что они приходят на наши игры. Мы просто хотим внести небольшой элемент легкомыслия в очень серьёзную игру.

У ребят серьёзные нагрузки. Мы продолжим заниматься этим. Не думаю, что ребята захотят что-то менять. Им нравится, а болельщики получают удовольствие. Ради него они приходят сюда, и именно они платят нам деньги», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.