Глава СДК КХЛ: Штепанеку грозит дисквалификация от 5 до 10 матчей

Глава Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ (СДК КХЛ) Валерий Каменский рассказал, что грозит голкиперу «Слована» Якубу Штепанеку за удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Вратарь был удалён за оскорбление судей: после остановки игры голкипер откинул сломанную клюшку в сторону арбитра и попал ему в ноги.

«Комиссия СДК рассматривает эпизод с участием голкипера «Слована» Якуба Штепанека. По регламенту Штепанеку грозит дисквалификация от 5 до 10 матчей, а дальше уже так, как решит комиссия. «Словану» осталось провести два матча в нынешнем чемпионате, оставшаяся часть наказания автоматически перенесётся на следующий сезон.

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Эпизод с участием драки нападающего «Витязя» Комарова и защитника ЦСКА Романова тоже рассматривается. Там много пунктов в регламенте: есть драка, есть зачинщик, есть агрессор», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.