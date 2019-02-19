Плющев: маленький шанс у «Сибири» есть, но «Трактор» будет пластаться насмерть

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил шансы «Сибири» занять восьмое место в Восточной конференции и попасть в плей-офф. Для этого команде Александра Андриевского нужно выиграть оба оставшихся матча, при этом «Трактор» в своих двух матчах не должен набрать ни одного очка.

«Шансы есть всегда. Вспомните концовку прошлого сезона, когда Череповец даже близко не подходил к восьмёрке, но после Олимпиады он попал на ЦСКА и СКА. В середине сезона это были бы однозначные поражения, а в прошлом году эти две победы позволили «Северстали» влезть в восьмёрку. И все стали сразу счастливы и довольны в Череповце. Так что маленький шанс у «Сибири» есть, хотя и «Трактор» всё прекрасно понимает. Челябинские хоккеисты будут пластаться не на жизнь, а на смерть. Но в спорте всё возможно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.