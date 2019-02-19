Нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон поделился впечатлениями от матча с «Бостон Брюинз» (5:6 ОТ), в котором ему удалось отметиться хет-триком. 39-летний нападающий оформил первый хет-трик за восемь с половиной лет, став пятым самым возрастным игроком с хет-триком в НХЛ за последние 40 лет.
«Не могу поверить, что мне удался хет-трик. Я делаю это не слишком часто, сейчас я очень рад.
Когда мы начали проигрывать со счётом 0:3, игра была далека от завершения. Тот факт, что мы сумели отыграться, имеет огромное значение. Жаль, что мы не сумели выиграть, это была хорошая игра. Возможно, мы слишком много удалялись.
Разочарован ли я тем, что не забил четвёртый гол? Думаю, болельщики расстроились больше меня», — рассказал Торнтон в интервью официальному сайту клуба.
Торнтон: болельщики больше меня расстроились, что я не забил четвёртый гол