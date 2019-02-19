Экс-защитник «Слована» Желина перешёл в «Рёгле»

Защитник Эрик Желина подписал соглашение со шведским хоккейным клубом «Рёгле», информирует «твиттер» Complete Hockey News.



Напомним, совсем недавно 27-летний защитник покинул братиславский «Слован». В 52 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Желина записал в актив 15 (5+10) баллов при показателе полезности "-14" и 32 минутах штрафного времени. Напомним, «Слован» первым в нынешнем сезоне потерял шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.



За карьеру в Национальной хоккейной лиге Эрик защищал цвета «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш». За пять сезонов в лиге Эрик принял участие в 189 матчах, в которых отметился 55 (14+41) очками при полезности «-16» и 92 минутах штрафа.

Бессмысленно и беспощадно. Зачем такой «Слован» нужен в КХЛ? «Орлов» давно ждут в чемпионате Словакии, но кто-то в Братиславе мутит воду.