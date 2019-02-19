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Глинкин: «Трактор» не ждёт ошибок «Сибири», но следит за её результатами

Глинкин: «Трактор» не ждёт ошибок «Сибири», но следит за её результатами
Хоккей / КХЛ

Нападающий челябинского «Трактора» Антон Глинкин поделился мнением о борьбе своей команды за место в плей-офф.

«После того, как проиграли четыре матча подряд настроение было не очень. Сейчас уже повеселее. Перед нами стоит задача попасть в плей-офф и все понимают меру ответственности.

Как удалось выстоять во втором периоде матча с „Динамо“, где по броскам было 19-3? Для нас такое, увы, не впервой в этом сезоне… Стараемся действовать сконцентрировано, подчищать на своём пятачке. Ребята молодцы, все пластались, выстояли.

Можно сколько угодно делать вид, что мы не смотрим за соперниками и полагаемся только на себя. Но, естественно, мы следим за их результатами. Но, в первую очередь, нас волнует собственная игра. Не ждём ошибок от «Сибири», а хотим пройти в плей-офф за счёт собственных побед», — цитирует Глинкина официальный сайт КХЛ.

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