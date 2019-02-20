Гуськов: «Ак Барс» не гонится за третьим местом, но тут психологический момент

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о том, выгодно ли «Ак Барсу» попасть в плей-офф на «Салават Юлаев»



«Не думаю, что такой клуб, как «Ак Барс», будет подбирать себе соперника. Скажу больше: они не столько гонятся за местом, которое обеспечит преимущество домашней площадки, сколько готовятся войти в плей-офф в наилучшей форме. Есть определённые психологические моменты: или ты подходишь к плей-офф во всеоружии, или с чередой неудач. Это очень важно. Победа над серьёзным соперником в преддверии кубковых сражений добавляет эмоций и уверенности.



Команда, у которой стоит задача выиграть кубок, должна обыграть всех. На какой стадии это будет – в начале плей-офф, в середине или в конце — неважно, поэтому подбором команд такие коллективы не занимаются», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Сибирь» в печали, а «Ак Барс» идёт на Уфу. В КХЛ осталось сыграть два тура «Трактор» сделал важный шаг к розыгрышу Кубка Гагарина, а «Ак Барс» жаждет встречи с «Салаватом Юлаевым».