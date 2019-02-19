Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко провёл в Москве переговоры с главой Федерации хоккея Узбекистана Бахтиёром Фазыловым, сообщает издание «Подробно.uz».
Стороны во время беседы обсудили вопросы развития хоккея в обеих странах. Также были рассмотрены механизмы взаимодействия, возможности проведения соревнований по хоккею с участием российских профессионалов на арене нового ледового дворца «Хумо Арена», вместимость которого составляет 12 500 зрителей.
В частности, достигнута предварительная договорённость о проведении выездных матчей КХЛ на ледовой площадке, отвечающей всем мировым стандартам проведения хоккейных поединков в столице Узбекистана.
Участники встречи подчеркнули, что динамичные процессы по развитию одного из самых популярных видов спорта, учитывающие прогрессивный российский опыт, позволят Узбекистану обозначить своё собственное присутствие на международной хоккейной карте.
КХЛ договорилась о проведении выездных матчей в Ташкенте