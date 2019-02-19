КХЛ договорилась о проведении выездных матчей в Ташкенте

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко провёл в Москве переговоры с главой Федерации хоккея Узбекистана Бахтиёром Фазыловым, сообщает издание «Подробно.uz».



Стороны во время беседы обсудили вопросы развития хоккея в обеих странах. Также были рассмотрены механизмы взаимодействия, возможности проведения соревнований по хоккею с участием российских профессионалов на арене нового ледового дворца «Хумо Арена», вместимость которого составляет 12 500 зрителей.



В частности, достигнута предварительная договорённость о проведении выездных матчей КХЛ на ледовой площадке, отвечающей всем мировым стандартам проведения хоккейных поединков в столице Узбекистана.



Участники встречи подчеркнули, что динамичные процессы по развитию одного из самых популярных видов спорта, учитывающие прогрессивный российский опыт, позволят Узбекистану обозначить своё собственное присутствие на международной хоккейной карте.

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