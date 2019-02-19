Латта и Яношик получили дисквалификации

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги сообщил о нескольких вынесенных решениях, информирует официальный сайт лиги.



Матч «Адмирал» — «Барыс» — «На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Адмирала» Степана Захарчука наказание по п. 1.3.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу».



Матч ЦСКА – «Витязь» — «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Никиту Комарова по п. 3.7 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу».



Кроме этого за повторные нарушения правил одноматчевые дисквалификации и индивидуальные штрафы получили: нападающий «Куньлунь Ред Стар» Майкл Латта, наказанный третьим 10-минутным штрафом в сезоне, и защитник «Слована» Адам Яношик, наказанный за повторную драку в сезоне.