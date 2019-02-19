Жюльен — о поражениях «Монреаля»: всё очень просто — через это надо пробиться

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением о неудачной полосе канадской команды.



«Монреаль» потерпел четыре поражения подряд и опустился на место второй «уайлд-кард» Восточной конференции. Пять поражений кряду могут стать повторением худшего отрезка в сезоне, который случился с командой в конце ноября. В трёх играх выезда «Канадиенс» забросили всего четыре шайбы, пропустили 12 годов и ни разу не смогли реализовать большинство.



«У нас сейчас сложный период. Можно назвать это спадом. Сейчас у нас мало что получается хорошо, надо через это пробиться. Всё очень просто», — приводит слова специалиста официальный сайт лиги.



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