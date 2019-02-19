Стал известен состав женской сборной России на Универсиаду

Стал известен состав женской студенческой сборной России, который выступит на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. В него вошли 23 хоккеистки (3 вратаря, 8 защитников, 12 нападающих).



Вратари: Надежда Морозова (Бирюса, Красноярск), Валерия Меркушева (Динамо, Санкт-Петербург), Валерия Тараканова (СКИФ, Нижегородская обл).



Защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова (обе – Агидель, Уфа), Нина Пирогова (Торнадо, Дмитров), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова (Динамо, Санкт-Петербург), Елена Проворова (СКИФ, Нижегородская обл), Лиана Ганеева (СК Горный), Надежда Вольф (ЦСП КИВС, Екатеринбург).



Нападающие: Елена Дергачёва, Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарева (все – Торнадо, Дмитров), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе – СКИФ, Нижегородская обл), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Анна Тимофеева (все – Бирюса, Красноярск), Диана Канаева, Евгения Дюпина (обе — Динамо Спб), Фануза Кадирова (СК Горный).



Штаб сборной: главный менеджер – Владислав Продан, главный тренер – Алексей Чистяков, тренер – Александр Ведерников, тренер – Артём Нехороших.