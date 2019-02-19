Ларионов – о рейтинге КХЛ: многих вещей до сих пор не понимаю

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов выделил основные факторы, которые должны быть определяющими в рейтинге, но многие вещи прославленному игроку по-прежнему непонятны.



«Многих вещей до сих пор не понимаю. Поймите, большинство информации доступно только высшему руководству КХЛ. Какие там подводные течения, какие мотивы, остаётся только догадываться. Но есть и очевидные факторы: к примеру, финансовая составляющая клубов, спортивный результат. На них нельзя не обращать внимания. Из года в год одна и та же история. Более глубокие вещи, повторюсь, доступны далеко не каждому.



Изначально все команды должны быть финансово стабильными. Должны выполняться все обязательства перед игроками, перед лигой. Это основное. Когда ты имеешь слишком много команд в современной экономической и политической ситуации, это сказывается и получается масса проблем. Чем больше команд, тем больше размывается лига. Это видно, когда смотришь некоторые матчи регулярного чемпионата. Да, при сокращении многие теряют работу, но если мы говорим о бизнесе, то это другой вопрос. Я продолжаю поддерживать идею сокращения лиги, но это тонкая тема. Надеюсь, совет директоров КХЛ глубоко понимает ситуацию», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.