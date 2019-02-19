Источник: «Оттава» обменяет Дюшейна, претенденты — «Коламбус» и «Нэшвилл»

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман выразил уверенность, что «Оттава Сенаторз» обменяет своего нападающего Мэтта Дюшейна. 28-летний форвард в 50 матчах сезона записал в актив 58 (27+31) баллов.



«Дюшейн будет продан, если не случится ничего необычного. Основные претенденты — «Коламбус» и «Нэшвилл», хотя потенциально на форварда претендует значительно больше клубов. Я не уверен в интересе «Виннипега», назвал бы в качестве тёмных лошадок «Калгари» или «Айлендерс».



«Коламбус» бы очень хотел отдать за Дюшейна Александра Веннеберга, которому отчаянно нужен новый вызов. Но я не совсем уверен, хочет ли «Оттава» возиться с его контрактом», — приводит слова Фридмана Sportsnet.