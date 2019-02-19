Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора матча НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» (5:1) произошёл необычный инцидент. Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора Пьера МакГуайра. Комментатор среагировал на полёт шайбы с опозданием, игровой снаряд разбил камеру оператору.

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Главным героем встречи «Тампы» и «Коламбуса» стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, принявший участие во всех результативных атаках команды. В первом периоде он оформил дубль, а затем записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Также дублем отметился Брейден Пойнт, ещё один гол в активе Стивена Стэмкоса. У «Коламбуса» отличился Лукаш Седлак.