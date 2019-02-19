«Анахайм» выставил на драфт отказов Патрика Ивза

Клубы Национальной хоккейной лиги выставили нескольких игроков на драфт отказов, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Напомним, согласно правилам НХЛ, хоккеиста с драфта отказов может забрать любой клуб лиги в течение 24 часов, в противном случае игрок отправляется в фарм-клуб.



«Анахайм Дакс» отправил на драфт отказов Патрика Ивза, «Флорида Пантерз» — Майка Хейли, «Нэшвилл Предаторз» — Томаса Макколлума, «Ванкувер Кэнакс» — Майкла Ллейтона. Также сообщается, что с драфта отказов «Эдмонтон Ойлерз» никто не забрал Брэндона Мэннинга.



Самый известный из выставленных на драфт отказов игроков — нападающий Патрик Ивз, 34-летний форвард в семи матчах сезона не набрал очков.