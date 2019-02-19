Ягр — о возвращении на лёд: давно хотел сыграть, надоело просто тренироваться

Нападающий чешского клуба «Кладно» Яромир Ягр поделился впечатлениями от возвращения на площадку в игре с «Гавировым» (2:0). 47-летний нападающий провёл на льду 17 минут 51 секунду, из которых пять — в большинстве, не сумел набрать очков, нанёс один бросок в створ и закончил встречу с показателем полезности «0».



«Очень рад вернуться на лёд, нравится возвращение на площадку. Даже в моём возрасте надоедает просто тренироваться. Давно хотел побороться с соперниками», — приводит слова чешского хоккеиста Isport.cz.



Это был первый с 17 февраля 2018 года матч Ягра после серьёзной травмы в столкновении у борта. Форвард большую часть игры провёл в первом звене с известным нападающим Томашем Плеканецом.

Первый матч Ягра после возвращения: почти 18 минут на льду и один бросок в створ