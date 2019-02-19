СКА отправился на выезд, взяв Рундблада и Прохоркина

«Сибирь» в печали, а «Ак Барс» идёт на Уфу. В КХЛ осталось сыграть два тура

«Трактор» сделал важный шаг к розыгрышу Кубка Гагарина, а «Ак Барс» жаждет встречи с «Салаватом Юлаевым».