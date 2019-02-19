СКА отправился на выезд, взяв Рундблада и Прохоркина

Петербургский СКА отправился на заключительный выезд регулярного чемпионата, информирует официальный сайт «армейской» команды. С командой Ильи Воробьёва отправились Давид Рундблад и Николай Прохоркин, залечившие повреждения.
Вратари: Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестёркин.
Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Давид Рундблад, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Владислав Сёмин, Патрик Херсли.
Нападающие: Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Максим Карпов, Ярно Коскиранта, Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Михаил Мальцев, Иван Морозов, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.
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