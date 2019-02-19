Уорд — о 15 голах в игре с «Оттавой»: такие матчи будут сниться мне в кошмарах

Голкипер клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Кэм Уорд поделился впечатлениями от матча с «Оттавой Сенаторз», в котором было заброшено сразу 15 шайб (8:7). Голкипер вышел на замену в ходе игры, пропустил четыре гола, но записал в актив победу.



«Если по ночам будут сниться кошмары, то эта игра точно будет среди них. Уверен, ни один ребенок, бывший сегодня на трибунах, не захочет после такого быть вратарём», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Алекс Дебринкэт, набравший пять очков (три гола и две результативные передачи). Также отличились Патрик Кейн, Брэндон Саад, Дилан Строум, Густав Форслинг и Джонатан Тэйвз. В составе канадского клуба дубли оформили Колин Уайт и Тома Шабо. По одной шайбе на счету Бобби Райана, Рудольфа Балцерса и Марка Стоуна.