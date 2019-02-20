«Монреаль» — «Коламбус»: Панарин пропустит матч из-за болезни

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин из-за болезни не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает пресс-служба команды в своём «твиттере».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В 56 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в свой актив 67 (24+43) очков.

Ранее стало известно, что «Флорида Пантерз» ради приобретения Панарина и голкипера Сергея Бобровского готова расстаться с нападающим Джонатом Юбердо.

Кроме того, в услугах Панарина заинтересован «Бостон Брюинз», однако «Коламбус» попросил взамен первый раунд драфта, 21-летнего центрфорварда Трента Фредерика (17 очков в 37 матчах за фарм-клуб), и одного из молодых хоккеистов — 22-летнего нападающего Райана Донато или 20-летнего защитника Урхо Вяякянайнена.

Матч «Монреаль» — «Коламбус» состоится сегодня, 20 февраля, в Монреале на арене «Белл-центр». Начало встречи — 3:30 мск.