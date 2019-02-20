Меньшиков: у «Динамо» есть мотивация на оставшиеся матчи «регулярки»

Защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

«Жаль, что проиграли «Сочи» и «Трактору», но я не могу сказать, что мы не имели мотивации. Просто надо реализовывать свои моменты, а мы этого не делали. Самоуспокоенности у нас ни в коем случае нет. Просто получилось, что соперники были сильнее в конкретные моменты — надо уметь переламывать и такие встречи.

Нужно готовиться к плей-офф и начать игру на хорошей ноте, а для этого необходимо в последних матчах «регулярки» выигрывать, а не проигрывать. Поэтому мотивация на оставшиеся встречи у нас есть. Тем более, надо уметь действовать против команд, которые играют в откат. «Трактор» как раз из таких. Когда пройдём дальше в плей-офф, нам могут попасться подобные соперники. В матчах с ними надо отдавать поменьше передач — больше бросать по воротам», — приводят слова Меньшикова «Известия».

Матч «Динамо» — «Металлург» состоится сегодня, 20 февраля, в Москве на «ВТБ Арене». Начало встречи — 19:30 мск.