Торторелла — об отсутствии Панарина: ему плохо, он испачкал свои штаны

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла рассказал о состоянии здоровья нападающего Артемия Панарина, который из-за болезни не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Ему плохо. Он испачкал свои штаны и его выворачивает наизнанку», — приводит слова Тортореллы журналист издания TSN Джон Лю в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провёл 56 матч в регулярном чемпионате. На его счету 24 результативных броска и 43 голевые передачи при показателе полезности «+14» и 14 минутах штрафного времени.

Матч «Монреаль» — «Коламбус» состоится сегодня, 20 февраля, в Монреале на арене «Белл-центр». Начало встречи — 3:30 мск.