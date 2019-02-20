Сергачёв в матче с «Филадельфией» забросил 4-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Завершился первый период, гости впереди со счётом 3:0.

На 3-й минуте отличился российский защитник Михаил Сергачёв, ассистентами выступили Стивен Стэмкос и Ондржей Палат.

Видео гола Сергачёва также доступно на официальном сайте НХЛ.

Это 22-е результативное действие Сергачёва в сезоне – на его счету четыре гола и 18 результативных передач в 56 матчах.

В прошлом сезоне Сергачёв набрал 40 (9+31) очков в 79 матчах «регулярки» НХЛ. До перехода в стан «молний» россиянин находился в системе «Монреаль Канадиенс», но провёл за канадскую команду всего четыре игры.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19