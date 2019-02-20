«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси», у Малкина — результативная передача

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) в пользу гостей. «Пингвинз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Зак Астон-Риз, Ник Бьюгстад, Брайан Раст и Чад Руведел. Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей отразил 33 броска из 36.

По два балла в составе «Дэвилз» набрали: Маркус Юханссон (1+1), Йеспер Братт (1+1) и Мирко Мюллер (0+2).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут 35 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и отметился передачей.