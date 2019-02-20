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«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси», у Малкина — результативная передача

«Питтсбург» в гостях обыграл «Нью-Джерси», у Малкина — результативная передача
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) в пользу гостей. «Пингвинз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Зак Астон-Риз, Ник Бьюгстад, Брайан Раст и Чад Руведел. Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей отразил 33 броска из 36.

По два балла в составе «Дэвилз» набрали: Маркус Юханссон (1+1), Йеспер Братт (1+1) и Мирко Мюллер (0+2).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 15 минут 35 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и отметился передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 4
2:2, 0:2, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Братт (Юханссон, Мюллер) – 02:14 (5x5), 1:1 – Астон-Риз (Кросби) – 06:49 (5x5), 2:1 – Юханссон (Мюллер, Братт) – 12:12 (5x5), 2:2 – Бьюгстад (Петтерссон, Симон) – 18:24 (5x4), 2:3 – Раст (Гюнцель) – 30:45 (5x5), 2:4 – Руведел (Малкин) – 37:29 (5x5), 3:4 – Вуд (Сиверсон, Зейджак) – 55:10 (5x5)
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