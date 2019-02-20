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«Флорида» одержала домашнюю победу над «Баффало», у Дадонова передача

«Флорида» одержала домашнюю победу над «Баффало», у Дадонова передача
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) в пользу хозяев. Эта победа стала для «Пантерз» третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла в составе победителей набрали Джонатан Юбердо (2+1) и Александр Барков (1+2). Двумя результативными передачами отметился Фрэнк Ватрано. Голкипер «Флориды» Джеймс Раймер отразил 32 броска из 34. Вратарь «Баффало» Линус Улльмарк совершил 37 сейвов.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 2 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 2
0:0, 0:1, 4:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Айкел (Райнхарт, Скиннер) – 25:14 (5x4), 1:1 – Юбердо (Ватрано, Барков) – 43:07 (5x5), 2:1 – Гаврилюк (Трочек, Дадонов) – 43:50 (5x5), 3:1 – Барков (Юбердо, Ватрано) – 45:42 (5x5), 4:1 – Юбердо (Барков) – 56:45 (5x5), 4:2 – Соботка (Гиргенсонс, Ларссон) – 59:52 (5x5)
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