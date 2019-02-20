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«Коламбус» без Панарина уступил «Монреалю» в гостях, у Бобровского 29 сейвов

«Коламбус» без Панарина уступил «Монреалю» в гостях, у Бобровского 29 сейвов
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Канадиенс» прервали серию поражений из четырёх игр.

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Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард Томаш Татар. В составе победителей голами также отметились Макс Доми и Пол Байрон. По два балла за результативность в составе «Блю Джекетс» набрали Джош Андерсон (1+1) и Бун Дженнер (0+2).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32. Нападающий Артемий Панарин не принимал участие в матче из-за болезни.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 2
2:0, 0:1, 1:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Доми – 01:21 (5x5), – (Райлли) – , 2:0 – Байрон (Котканиеми, Уэбер) – 17:12 (5x5), 2:1 – Андерсон (Дженнер) – 21:05 (5x5), 2:2 – Фолиньо (Андерсон, Дженнер) – 49:07 (5x5), 3:2 – Татар (Бенн, Котканиеми) – 53:08 (5x5)
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