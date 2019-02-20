«Коламбус» без Панарина уступил «Монреалю» в гостях, у Бобровского 29 сейвов

«Монреаль Канадиенс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Канадиенс» прервали серию поражений из четырёх игр.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард Томаш Татар. В составе победителей голами также отметились Макс Доми и Пол Байрон. По два балла за результативность в составе «Блю Джекетс» набрали Джош Андерсон (1+1) и Бун Дженнер (0+2).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32. Нападающий Артемий Панарин не принимал участие в матче из-за болезни.