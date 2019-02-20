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42 сейва Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

42 сейва Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Старз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Роман Йози (2+1) и Райан Эллис (0+3). Вратарь «Предаторз» Пекка Ринне совершил 36 сейвов. Капитан «Старз» Джейми Бенн окончил матч с показателем «-4».

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 22 минуты 14 секунд и нанёс восемь бросков в створ ворот. Голкипер Антон Худобин отразил 42 броска из 46. Валерий Ничушкин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 5
0:1, 3:2, 0:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Бойл (Йози, Йернкрок) – 10:50 (5x5), 1:1 – Спецца (Янмарк, Дикинсон) – 23:31 (5x5), 1:2 – Гримальди (Хартман, Эллис) – 30:57 (5x5), 2:2 – Линделль (Спецца, Клингберг) – 37:29 (5x4), 3:2 – Сегин (Хинц, Линделль) – 37:55 (5x5), 3:3 – Форсберг (Эллис) – 38:16 (5x5), 3:4 – Йози (Туррис, Эллис) – 47:35 (5x5), 3:5 – Йози – 59:29 (en)
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