42 сейва Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

«Нэшвилл Предаторз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Старз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Роман Йози (2+1) и Райан Эллис (0+3). Вратарь «Предаторз» Пекка Ринне совершил 36 сейвов. Капитан «Старз» Джейми Бенн окончил матч с показателем «-4».

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 22 минуты 14 секунд и нанёс восемь бросков в створ ворот. Голкипер Антон Худобин отразил 42 броска из 46. Валерий Ничушкин очков не набрал.