Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Аризона» в гостях по буллитам победила «Эдмонтон»

«Аризона» в гостях по буллитам победила «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Койотс» открыли счёт на 28-й минуте стараниями Джоша Арчибальда и сумели сохранить минимальное преимущество до конца периода. В начале третьей двадцатиминутки Адам Ларссон восстановил равновесие, но на 51-й минуте «Аризона» вышла вперёд благодаря голу Винсента Хинострозы. В концовке третьего периода Райан Ньюджент-Хопкинс затолкал шайбу в ворота и сравнял счёт. Больше в основное время и в овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок сделал Хиностроза.

Для «Эдмонтона» это поражение стало пятым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2019, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 3
0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Арчибальд (Степан, Чикран) – 27:12 (5x5), 1:1 – Ларссон (Драйзайтль, Кассиан) – 43:27 (5x5), 1:2 – Хиностроза (Яльмарссон, Кемпе) – 50:35 (5x5), 2:2 – Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Нурс) – 59:49 (6x5), 2:3 – Хиностроза – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент