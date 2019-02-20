«Аризона» в гостях по буллитам победила «Эдмонтон»

«Аризона Койотс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Койотс» открыли счёт на 28-й минуте стараниями Джоша Арчибальда и сумели сохранить минимальное преимущество до конца периода. В начале третьей двадцатиминутки Адам Ларссон восстановил равновесие, но на 51-й минуте «Аризона» вышла вперёд благодаря голу Винсента Хинострозы. В концовке третьего периода Райан Ньюджент-Хопкинс затолкал шайбу в ворота и сравнял счёт. Больше в основное время и в овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок сделал Хиностроза.

Для «Эдмонтона» это поражение стало пятым кряду.