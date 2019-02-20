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У Кучерова прервалась пятиматчевая результативная серия

У Кучерова прервалась пятиматчевая результативная серия
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу гостей.

Не сумел отметиться очками в матче российский нападающий «молний» Никита Кучеров. Форвард провёл на льду 19 минут 8 секунд и окончил матч с показателем полезности «-1». Кучеров прервал свою результативную серию из пяти игр, в его активе сейчас 99 баллов.

По два балла в составе победителей набрали Джей Ти Миллер (1+1) и Райан Макдона (1+1). Заброшенной шайбой отметился защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв. Голкипер гостей Луи Доминге отразил 28 бросков из 30.

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А Василевский почти оформил свой третий подряд матч на ноль.
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