Генменеджер «Торонто» «лайкнул» слова Тортореллы про Панарина

Генеральный менеджер клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поставил «лайк» в «Твиттере» под сообщением журналиста, который передавал жёсткую оценку состояния форварда Артемия Панарина от главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллы.



Напомним, Торторелла так рассказал о состоянии Панарина, пропустившего по болезни встречу с «Монреалем Канадиенс»: «Ему плохо. Он испачкал свои штаны и его выворачивает наизнанку. Мне сказали, что он болен, не ест, его тошнит. Он болен, как собака. В общем, он очень болен, поэтому отсутствовал».



В 56 матчах нынешнего сезона Панарин набрал 67 (24+43) очков. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом и ранее заявил о намерении выйти на рынок.