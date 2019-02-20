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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские хоккеисты не вошли в тройку лучших.

Лучшим игроком дня был признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О`Райлли, забросивший победную шайбу во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ).

Второй звездой стал голкипер «Анахайм Дакс» Райан Миллер, отразивший 31 бросок и оформивший шат-аут в игре с «Миннесотой Уайлд» (4:0). Также 38-летний голкипер обновил рекорд по победам в НХЛ для вратарей из США, теперь у Миллера 376 побед в НХЛ.

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, записавший в актив три (2+1) балла в матче с«Баффало Сэйбрз» (4:2).

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