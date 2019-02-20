Торторелла: я не сажал Дюклера за ошибки, просто его звено выпадало

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения во встрече с «Монреаль Канадиенс» (2:3) рассказал, почему в третьем периоде усадил на скамейку первое звено команды.



«Того же Дюклера я не сажал на лавку индивидуально за какие-то ошибки. Просто это звено выпадало. Я чувствовал, что комфортнее играть в три тройки», — приводит слова Тортореллы официальный сайт «Коламбуса».



Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард Томаш Татар. В составе победителей голами также отметились Макс Доми и Пол Байрон. По два балла за результативность в составе «Блю Джекетс» набрали Джош Андерсон (1+1) и Бун Дженнер (0+2). Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32. Нападающий Артемий Панарин не принимал участия в матче из-за болезни.