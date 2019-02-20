Тренер «Ак Барса»: нет смысла выбирать соперника в плей-офф, это неправильно

Тренер казанского «Ак Барса» Александр Завьялов поделился ожиданиями перед «зелёным дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым».



«На протяжении долгого времени говорят, что наши игры – это «зелёное дерби», пусть будет так. Но мы готовимся к очередному матчу и прекрасно понимаем, что можем встретиться с «Салаватом Юлаевым» и в первом раунде плей-офф. Учитывая этот момент, сегодня мы постараемся сыграть в наш дисциплинированный хоккей, который мы хотим видеть перед началом плей-офф.



Мы хорошую игру провели и в Екатеринбурге с «Автомобилистом», и с Магнитогорском. Матч с «Металлургом» получился захватывающим, но помешало большое количество неоправданных удалений, хотя мы просили ребят уделить этому внимание, но не получилось. Тем не менее мы сыграли неплохо и будем стараться действовать в том же ключе.



Нет смысла выбирать соперника, я думаю, что это неправильно. Все команды хорошие, будь то «Металлург», «Авангард» или «Салават Юлаев». Так что нет смысла выбирать соперника. Мы готовимся к каждому матчу и выходим играть на победу», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Как могут измениться пары плей-офф. Главные интриги концовки КХЛ «Зелёное дерби» вполне вероятно уже в первом раунде Кубка Гагарина. Ждёте?