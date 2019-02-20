Плющев: «Куньлуню» и «Словану» прощают то, за что казнили Новокузнецк и Тольятти

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о возможном исключении из КХЛ ещё одного клуба.



«Нужно ли продолжать сокращать КХЛ? Очень тяжёлый вопрос. Если бы у нас были чёткие критерии для сокращения, то, возможно, этот процесс и приносил бы пользу, обострял бы конкуренцию. Но при двойных стандартах, когда, условно, «Куньлуню» или «Словану» прощается то, за что казнили, например, Тольятти или Новокузнецк, возникает масса вопросов.



Интересна ли Лига чемпионов? В нынешнем своём состоянии и при нынешнем состоянии европейского хоккея в целом — не очень интересна. Лига чемпионов растянута по времени, отвлекает на себя большие силы, но при этом мотивация многих команд не очевидна. Но если мы после каждого этапа Евротура дружно говорим, что уровень этого соревнования выше, чем уровень КХЛ, то надо идти в Старый Свет. Мне очень интересно возрождение Кубка европейских чемпионов, где или в одном матче, или в серии победитель Кубка Гагарина и Лиги чемпионов определял бы сильнейший клуб Старого Света», — цитирует Плющева Russia-Hockey.