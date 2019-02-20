«Амур» — «Барыс»: стали известны составы команд

Стали известны составы хабаровского «Амура» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, начало игры — в 12:30 мск.



«Амур»:



Лангхаммер (Аликин);

Йордан — Камалов, Файзуллин — Рассказов — Зогорна;

Коларж — Атюшов, Горшков — Пьянов — Руденков;

Корягин — Грбас, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Дедунов;

Голубев — Железков — Лазарев.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Старченко — Бойд — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Полохов, Панюков — Шевченко — Акользин;

Семёнов, Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.



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