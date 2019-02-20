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«Амур» — «Барыс»: стали известны составы команд

«Амур» — «Барыс»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы хабаровского «Амура» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 февраля, начало игры — в 12:30 мск.

«Амур»:

Лангхаммер (Аликин);
Йордан — Камалов, Файзуллин — Рассказов — Зогорна;
Коларж — Атюшов, Горшков — Пьянов — Руденков;
Корягин — Грбас, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Дедунов;
Голубев — Железков — Лазарев.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Старченко — Бойд — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Полохов, Панюков — Шевченко — Акользин;
Семёнов, Липин, Асетов — Сагадеев — Петухов.

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