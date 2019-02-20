«Торонто» представил альтернативную форму в стиле «Сент-Пэтрикс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» представил альтернативную форму в стиле «Сент-Пэтрикс». Напомним, клуб из Торонто выступал под названием «Торонто Сент-Пэтрикс» с 1919 по 1927 год, а его основными цветами были белый и зелёный.

Посмотреть фото новой альтернативной формы «Торонто» также можно в «Твиттере».



Название «Сент-Пэтрикс» было выбрано в расчете на привлечение на домашние матчи большого числа болельщиков-ирландцев, проживавших в городе. Два года спустя «Сент-Пэтрикс» под управлением менеджера Чарли Керри и тренера Джорджа О’Донохью обыграли в финале НХЛ «Оттаву». В играх за Кубок Стэнли «Торонто» вновь боролся с чемпионом Запада «Ванкувер Миллионерс» и победил в пяти матчах.